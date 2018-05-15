وزير إسرائيلي يقترح استخدام ميناء قبرصي لصالح غزة

اقترح وزير إسرائيلي استخدام أحد الموانئ في قبرص لصالح نقل البضائع إلى غزة.

وقال وزير الطاقة يوفال شتاينيتس، في مقابلة هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنه يقترح “استخدام أحد الموانئ في قبرص لصالح قطاع غزة على أن تفحص إسرائيل البضائع فيه قبل نقلها إلى القطاع”.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية قد بحثت هذا الاقتراح.

وكانت تقارير أمنية إسرائيلية قد حذّرت في الأشهر الأخيرة من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ودافع شتاينتس عن استخدام الجيش الإسرائيلي للذخيرة الحية ضد المتظاهرين الفلسطينيين في غزة، وقال: “المظاهرات في قطاع غزة لا تنظم من أجل التعبير عن الرأي وإنما لتحقيق أمل حماس في أن يزداد عدد القتلى، كي تستغل ذلك لممارسة الضغوط على إسرائيل”.

وارتكب الجيش الإسرائيلي أمس مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، حيث قتل 60 شخصًا وجرح أكثر من 2270 آخرين، بالرصاص الحي، والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ”النكبة” الفلسطينية.

وردًا على خطوة نقل السفارة الأمريكية للقدس والمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل على حدود قطاع غزة، أعلنت تركيا الحداد الوطني لمدة 3 أيام، واستدعاء سفيريها لدى واشنطن وتل أبيب للتشاور، ودعوة منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ، الجمعة المقبل.

كما أعلنت جنوب أفريقيا استدعاء سفيرها في تل أبيب “حتى إشعار آخر” على خلفية المجزرة الإسرائيلية.