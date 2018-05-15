بريطانيا تدعو للتحقيق في قتل الفلسطينيين على حدود غزة

دعت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، لإجراء تحقيق في قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بقتل عشرات المتظاهرين الفلسطينيين بالرصاص على حدود قطاع غزة.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية، أليستر بيرت، للبرلمان: “يتعين إجراء تحقيق في هذا الأمر”.

وأضاف: “بريطانيا كانت واضحة في الدعوة العاجلة لمعرفة حقائق ما حدث، بما في ذلك لماذا جرى استخدام هذا الكم من الذخيرة الحية”.

وتابع: “هناك أشكال مختلفة من التحقيقات التي يمكن إجراؤها من خلال الأمم المتحدة، وعلينا أن نجد الصيغة الصحيحة لكن من المهم أن نتوصل لكل الحقائق”.

ودعا بيرت كذلك إلى تخفيف القيود على الحركة في غزة، وتقديم دعم دولي لمشروعات البنية الأساسية والتنمية هناك.