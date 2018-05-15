وزير إسرائيلي يهدد قادة حماس بالعودة لسياسة الاغتيال

هدد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، بعودة حكومته إلى سياسة الاغتيالات لقادة حماس في قطاع غزة.

وقال أردان في مقابلة مع الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء: “حان الوقت لأن يدفع قادة حماس ثمنًا شخصيًا لتنظيم هذه الأعمال الإرهابية”، على حد تعبيره.

وأشار في هذا الصدد إلى قائد حماس في غزة يحيى السنوار، والقادة الآخرين الذين يشاركون في مسيرات العودة، قرب حدود قطاع غزة منذ عدة أسابيع.

وأضاف: “يجب العودة إلى الاغتيالات المستهدفة، يجب عليهم أن يعودوا للاختباء تحت الأرض خوفًا على حياتهم، وليس تنظيم الجماهير”.

لكن أردان استدرك قائلًا إن اقتراحه هذا “لم يبحث على مستوى الحكومة الإسرائيلية”.

وتابع: “أنا لا أمثل رأي أي شخص آخر بهذا الشأن، أنا أتحدث عن موقفي الشخصي”.

وارتكب الجيش الإسرائيلي أمس مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، حيث استشهد 59 شخصًا وجرح أكثر من 2200 آخرين، بالرصاص الحي، والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ”النكبة” الفلسطينية.