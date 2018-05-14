بعد اللغط حولها.. العبادي يدعو إلى احترام نتائج الانتخابات العراقية

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الكتل السياسية والأحزاب إلى احترام نتائج الانتخابات والعمل بمضمونها، وذلك بعد تصاعد المطالبات الرافضة لتلك النتائج.

وقال العبادي في كلمة ألقاها، اليوم الإثنين: إنه على الأحزاب والكتل السياسية احترام نتائج الانتخابات البرلمانية، والتوافق بشأنها لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدًا استعداده للمشاركة بتشكيل حكومة قوية جديدة.

ولفت العبادي إلى أنه مستعد لقيادة البلاد لحين تشكيل الحكومة المقبلة.

ويأتي ذلك بعد الرفض الواسع لنتائج الانتخابات التي أجريت، يوم السبت، وسط مطالبات بإعادة العد والفرز.

وأعلن ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، رفضه نتائج الانتخابات وتقديمه عددًا من الطعون القانونية ردًا على ما وصفها “مخالفات” وقعت يوم الاقتراع في عدد من المحافظات.

وقال المتحدث باسم الائتلاف عباس الموسوي، اليوم، إننا الآن في مرحلة تدقيق النتائج، وننتظر رد المفوضية على الطعون التي قدمت لها من ائتلاف دولة القانون وغيرها، وهي طعون كثيرة.

ومُني ائتلاف المالكي بخسارة كبيرة في هذه الانتخابات بعد تراجعه إلى المركز الثالث والرابع في ثماني محافظات كان يسيطر عليها.

وتطالب أحزاب كردية مفوضية الانتخابات بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادة العملية مرة أخرى في إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وطالبت كتلة التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي وحراك الجيل الجديد إقليم كردستان بإعادة الانتخابات؛ بسبب عمليات التزوير والتضليل التي قال إنها رافقتها.

وفي كركوك يطالب المكونان العربي والتركماني بإعادة العد والفرز بشكل يدوي؛ بسبب عمليات التزوير التي اتهموا فيها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.