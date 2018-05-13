مفوضية الانتخابات العراقية تحقق بشأن “تزوير” في كركوك‎

قال مسؤول محلي في كركوك، مساء أمس السبت، إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سترسل، اليوم الأحد، لجنة لتقصي الحقائق بشأن مزاعم التزوير في الانتخابات البرلمانية.

ونشر عضو مجلس محافظة كركوك ،علي مهدي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عقب اجتماع بالمحافظة، إن “المفوضية قررت إرسال لجنة تقصي الحقائق إلى كركوك الأحد، الثانية عشر ظهرًا”.

وكان الجيش العراقي قد فرض مساء السبت حظرًا للتجوال في مدينة كركوك حتى إشعار آخر، خشية تصعيد الموقف، على خلفية اتهام العرب والتركمان بوجود تزوير في الانتخابات إثر تسريبات أشارت إلى تقدم قائمة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في الانتخابات.

وخرجت، مساء أمس، احتجاجات للتركمان والعرب في عدد من مناطق المحافظة، مطالبة بإجراء فرز يدوي لأصوات الناخبين.

وطالب محافظ كركوك بالوكالة، راكان الجبوري، ورئيس الجبهة التركمانية، أرشد صالحي، بإعادة فرز أصوات المقترعين بالمحافظة يدويًا لوجود “خلل” في العد الإلكتروني.

والانتخابات البرلمانية التي جرت، هي الأولى في البلاد بعد هزيمة تنظيم داعش المتشدد نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011.