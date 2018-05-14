نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.. دول عربية تستنكر واجتماع برئاسة السعودية الأربعاء (صور)

توالت الإدانات العربية ضد نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة اليوم الإثنين، وقيام الجيش الإسرائيلي باستهداف المتظاهرين الفلسطينيين السلميين الذين يحيون ذكرى “النكبة” على حدود غزة بالرصاص الحي، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة أكثر من ألف فلسطيني.

السعودية والبحرين

وتترأس المملكة العربية السعودية اجتماعًا غير عادي، بعد غدٍ الأربعاء، على مستوى المندوبين الدائمين في الجامعة العربية لبحث القرار الأمريكي بشأن نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس.

ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، فإن الاجتماع يأتي بناءً على طلب مندوب فلسطين، وبالتشاور مع مندوب المملكة العربية السعودية التي تتولى رئاسة المجلس حاليًّا.

وأدانت الخارجية البحرينية استهداف إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين، وحذرت من مخاطر التصعيد في الأراضي الفلسطينية.‎

وحذرت من المخاطر الشديدة والتداعيات السلبية لهذا التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على رفضها التام لاستخدام القوة في مواجهة المسيرات السلمية التي تطالب بالحقوق العادلة للشعب الفلسطيني.

و أكدت وزارة الخارجية على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسها الحق في قيام دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس “خطوة بالغة الخطورة” معتبرًا أن الإدارة الأمريكية لا تدرك “أبعادها الحقيقية”.

وتابع أبو الغيط في تصريح للصحافيين: إن “تساقط الشهداء الفلسطينيين اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يدق ناقوس خطر، وهو تحذير لكل دولة لا تجد غضاضة في التماشي مع المواقف غير الأخلاقية أو القانونية” المتمثلة في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس“.

وأضاف أن “افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة يُمثل خطوة بالغة الخطورة، لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية تُدرك تبعاتها الحقيقية على المدَيَين القصير والطويل”.

وذكر أن الفلسطينيين “يشعرون بتخلي الولايات المتحدة عن دورها التاريخي، بوصفه وسيطًا نزيهًا في هذا النزاع، بعد أن كشفت واشنطن مع الأسف عن انحيازٍ كامل للمواقف الإسرائيلية، التي تُخاصم الشرعية والقانون الدوليين على طول الخط”.

واعتبر أبو الغيط أن “الدول المحترمة التي تنظر بمسؤولية إلى القانون والمجتمع الدولي وحقوق الفلسطينيين، امتنعت جميعها عن المشاركة في هذا الهزل”.

ودعا كل دول العالم إلى “التمسك بالمبادئ وعدم الإذعان للضغوط أو المغريات، والابتعاد عن اتخاذ أي خطوة تضر بحقوق الشعب الفلسطيني المغلوب علي أمره، وتضر أيضًا بفرص التسوية العادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي”.

المغرب

وعبر العاهل المغربي عن رفضه لـ “تفعيل” قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.

جاء ذلك في رسالة بعث بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الإثنين، أوردت نصها وكالة الأنباء الرسمية.

وقال العاهل المغربي: “نتابع بقلق وانشغال بالغين، تفعيل قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها”.

وأضاف أنه تابع باهتمام الإجماع الدولي الرافض لقرار الإدارة الأمريكية، لما له من تداعيات خطيرة على آفاق عملية السلام.

ولفت أن “هذا الإجماع بمثابة رسالة دعم قوية لحقوق الشعب الفلسطيني، ولقضيته العادلة، وعلى رأسها مدينة القدس الشريف”.

وجدد الملك محمد السادس رفض بلاده “للعمل أحادي الجانب، الذي يتنافى مع ما دأبت الأسرة الدولية في التأكيد عليه، من خلال قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، من وجوب الإحجام عن كل ما يمس الوضع السياسي القائم لمدينة القدس باعتباراها من قضايا الوضع النهائي”.

الأردن

وأكدّ وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني، أن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، واعتراف الولايات المتحدة بها عاصمة لإسرائيل يمثل خرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن 478، إذ تؤكد جميعها أنّ القدس الشرقية أرض محتلة، وأنّ قضية القدس من قضايا الوضع النهائي، يجب أن يحسَمَ مصيرها عبر التفاوض المباشر على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف، أن موقف الأردن ثابت في رفض القرار الأمريكي واعتباره منعدمًا، كونه إجراء أحاديًا باطلًا، لا أثر قانونيًا له، ويدينه الأردن كما ترفضه معظم دول العالم، وقد ظهر ذلك واضحًا في تصويت 128 دولة ضدّه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي تصويت مجلس الأمن حيث عارضته غالبية الدول الأعضاء.

لبنان

ووصف وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، قراري الولايات المتحدة نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، والانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، بأنهما فشل في السياسة الأمريكية، سيؤدي إلى مزيد من التوترات والتطرف في المنطقة.

وقال باسيل إن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل سيقوض عملية السلام في الشرق الأوسط، وسيسبب مزيدًا من التوترات وسيؤدي إلى مزيد من التطرف في المنطقة.

مصر

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن مصر أعربت عن “إدانتها الشديدة” لاستهداف القوات الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين، وتحذر من “التبعات السلبية” لمثل هذا التصعيد.

وأضافت “أكد البيان على رفض مصر القاطع، لاستخدام القوة في مواجهة مسيرات سلمية تطالب بحقوق مشروعة وعادلة، محذرًا من التبعات السلبية لمثل هذا التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.