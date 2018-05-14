أمريكا تفتتح سفارتها في القدس رسميًا

افتتحت الولايات المتحدة الأمريكية رسميًا سفارتها في مدينة القدس المحتلة، اليوم الإثنين.

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان في مراسم افتتاح السفارة: “نفتتح اليوم السفارة الأمريكية في القدس”.

وحضر الحفل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجها جيراد كوشنير، ومسؤولون كبار من الجانبين.

وجاء نقل السفارة، تنفيذًا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي حدد الموعد ليتزامن مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل وهو تاريخ “نكبة” الشعب الفلسطيني.

ويتظاهر منذ الصباح، آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، احتجاجًا على نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس، وإحياء للذكرى الـ70 للنكبة.

وأسفرت التظاهرات عن سقوط 41 شهيدًا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلن ترامب، في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2017، القدس عاصمة لإسرائيل، وقرر نقل سفارة بلاده إليها؛ ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا إسلاميًا وعربيًا ودوليًا.