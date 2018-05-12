فتح الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات بعد إغلاقها بالتزامن مع الانتخابات

أصدر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قرارًا بفتح الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات، وذلك بعد إغلاقها منتصف ليل السبت، بالتزامن مع بدء الانتخابات التشريعية في البلاد.

وذكر بيان لمكتب العبادي أن رئيس مجلس الوزراء وجه بفتح الأجواء والمطارات العراقية أمام حركة الطيران، بعد ساعات على إغلاقها.

كما وجّه العبادي برفع حظر التجوال على المركبات الخاصة بتأمين الانتخابات في جميع المحافظات العراقية.

وذكر مكتب العبادي أن الأخير خوّل قادة العمليات فرض حظر جزئي في المناطق التي تشهد تهديدًا أمنيًا حسب تقييم الأجهزة الأمنية والاستخبارية.

وبدأ الناخبون العراقيون، صباح اليوم السبت، في 19 محافظة الإدلاء بأصواتهم.

ويتنافس في الانتخابات 7376 مرشحًا يمثلون 320 حزبًا وائتلافًا وقائمة، على 328 مقعدًا في البرلمان العراقي المقبل، الذي سيتولى انتخاب رئيسي الوزراء والجمهورية.