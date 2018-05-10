انتقادات لاذعة لنائب كويتي تراجع عن حجب الثقة عن وزيرة الشؤون الاجتماعية

تعرض النائب في مجلس الأمة الكويتي علي الدقباسي لانتقادات لاذعة بعد أن تراجع عن قراره بحجب الثقة عن وزير الشؤون الاجتماعية.

وانتقد نشطاء وحقوقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، النائب الدقباسي بعد إعلانه عن عدم الموافقة على حجب الثقة عن الوزيرة بالرغم من توقيعه سابقًا على طلب التصويت لحجب الثقة عن الوزيرة.

وكان الدقباسي قد أعلن اليوم الخميس، وخلال جلسة التصويت على طلب حجب الثقة عن الوزيرة هند الصبيح، عن عدم موافقته على حجب الثقة عنها، برفقة 27 نائبًا ليتم تجديد الثقة بالوزيرة مجددًا، بعد أن تقدم عشرة نواب من ضمنهم الدقباسي مطلع الشهر الجاري بطلب للتصويت على حجب الثقة عن الوزيرة بعد جلسة استجواب.

وانتقد عدد كبير من الحقوقيين والنشطاء، تراجع الدقباسي عن التصويت على حجب الثقة، بعد تصريحه في المجلس بأنه “سيرد التحية بأفضل منها في استجواب الصبيح في حال لم يتعرض وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي للظلم، والذي تم تجديد الثقة فيه أيضًا بذات الجلسة”.

وبعد وصف البعض لتصرف النائب الدقباسي بـ “القبلي”، فقد أبدى نشطاء استغرابهم من تغيير موقفه، حيث قال الدكتور خليل عبد الله العوضي “النائب علي الدقباسي: موقفك من الاستجوابين كشف عن قبلية مقيتة، لست ضد الانتماء للقبيلة فهذا شرف وعزة ولكن ليس على حساب الولاء للوطن والمصالح الشخصية!!!”.

وكتب الناشط مشاري بويابس، منتقدًا تصرف الدقباسي ونوابًا آخرين تصرفوا بذات الفعل، ” الأعزاء سعد الخنفور فراج العربيد علي الدقباسي اللي سويتوه يعني تكتيك؟؟؟؟؟ اللي سويتوه حتى مخلد بأيام عزه ما يسويه”.

وفي ذات السياق، فقد غرد الحقوقي صلاح الهاشم منتقدًا ما جرى “مابال مبارك دويلة لم ينصح علي الدقباسي بنبذ الطائفية والعصبية التي وصفها الرسول (ص) بأنها منتنة؟ الدعم والمساندة لأي قيادي مقياسها الأداء والعمل وتفنيد المحاور باعتباره شخصًا عامًا، وينسحب ذلك حتى على النائب الذي نكتشف أنه شريك في شركة لها مصالح مع وزارة النفط؟ اشفقوا على الكويت”.

وبالرغم من الانتقادات التي وجهت للنائب الدقباسي، فقد وجد تصرفه تأييدًا من آخرين، حيث قال حساب باسم (الكويت) : ” ضميره الحي وغيرته وخوفه وحرصه على الكويت ما شفتها باي نائب ثاني ، علي سالم الدقباسي ، رجل ما يخيب الظن أبدًا ودايمًا موجود وحاضر بالمواعيد الكبرى ، كلمة الحق سيفه ولا يخشى في الله لومة لائم ، انا اشوف انه رجل المرحلة السياسيه”.

وأبدى الناشط سعود الركيبي تأييده لمواقف الدقباسي في جلسة اليوم، حيث كتب ” دزولي رقم اسد المجلس علي سالم الدقباسي شكرا من كل قلبي #علي_الدقباسي”.

ويذكر أن مجلس الأمة عقد جلسته اليوم للتصويت على طلبي حجب الثقة عن وزير النفط ووزيرة الشؤون بعد استجوابهما من قبل عدد من النواب في مطلع شهر أيار/ مايو الجاري، وقد تم تجديد الثقة لكليهما.