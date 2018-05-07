مشادات كلامية “حادة” بين رئيس مجلس الأمة الكويتي ونائب برلماني (فيديو)

شهد المركز الإعلامي في مجلس الأمة الكويتي، اليوم الإثنين، مواجهة حادة بين رئيس المجلس مرزوق الغانم والنائب شعيب المويزري، وسط مشادات كلامية واستعراض لوثائق رسمية تتعلق بالشكوى المقدمة من المويزري لدى الاتحاد البرلماني الدولي.

وجاء المؤتمر الصحفي الذي عقده الغانم اليوم، للرد على تصريحات أدلى بها المويزري يوم الخميس الماضي، والتي عرض فيها كتابًا من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي حول مضمون شكواه، التي ذكر فيها أن “الشكوى لم تكن ضد دولة الكويت أو مجلس الأمة أو رئيسها”.

وعرض الغانم في مؤتمر اليوم، كتابين رسميين من كلٍ من رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام، والتي جاءت متناقضة تمامًا مع ما ذكره المويزري قبل أيام، حيث بينت الكتب الرسمية أن “الشكوى ضد بعض السلطات الكويتية، بما فيها الشرطة ومجلس الأمة ورئيسه والسلطات القضائية”.

وأضاف الغانم أن “المويزري كان يردد دائمًا أن شكواه ضد رئيس المجلس ثم عاد قبل 4 أيام، وقال أنه لم يشتك على الرئيس، مستشهدًا بكتاب الامين العام للاتحاد البرلماني الدولي”، متسائلًا “أي شعيب نصدق؟”.

ولم يقتصر وجود المويزري الذي شهد المؤتمر على الاستماع، بالرغم من أجواء المشادات الواضحة بينه وبين الغانم والتهديدات المتبادلة، بل بادر بالرد على تصريحات الغانم مطالبًا إياه بالاستماع إلى رده، وعدم الخروج من القاعة.

وقال المويزري في رده إنه “لن ينتظر أيامًا حتى يرد على الكتب التي عرضها الغانم”، مبينًا أنه “لا يمكن لمؤسسة دولية أن تصدر كتابين متناقضين في الوقت نفسه، وأنه سيخاطب الاتحاد البرلماني الدولي بشكل رسمي للوقوف على حقيقة الأمر”.

وتعود وقائع القضية إلى شكوى تقدم بها المويزري للاتحاد البرلماني الدولي “فيما يتعلق بسجن النواب المدانين باقتحام مجلس الأمة”، والتي تم رفضها من قبل لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي.

فيديو | النائب #شعيب_المويزري : سأخاطب الاتحاد البرلماني الدولي رسميا لمعرفة كيف تم إصدار كتابين متناقضين حول “شكوى سجن النواب” pic.twitter.com/fjxBqAvXoB — سبر (@Sabrnews) May 7, 2018