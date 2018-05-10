العراق.. هاتف مساعد البغدادي يوقع بـ4 قادة في داعش

قال مستشار أمني للحكومة العراقية، اليوم الخميس، إن ضباطًا بالمخابرات العراقية يحتجزون أحد مساعدي أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، وإنهم استخدموا تطبيقًا على هاتفه المحمول للإيقاع بـ 4 من قادة التنظيم.

وقال المستشار الأمني، هشام الهاشمي، اليوم، إن السلطات التركية ألقت القبض على إسماعيل العيساوي المعروف كذلك بكنيته أبو زيد العراقي، في فبراير/ شباط في تركيا وسلمته لمسؤولين بالمخابرات العراقية.

ووصف الهاشمي، العيساوي، بأنه مساعد مباشر للبغدادي، وكان مسؤولاً عن التحويلات المالية إلى الحسابات المصرفية للتنظيم في عدة دول.

وقال، إن ضباط المخابرات العراقية استخدموا تطبيق “تليغرام” للرسائل على هاتف العيساوي؛ للإيقاع بقادة آخرين من التنظيم، واستدراجهم لعبور الحدود من سوريا إلى العراق حيث ألقي القبض عليهم.

وتابع، أن من بين المقبوض عليهم صدام الجمل، وهو سوري كان والي منطقة شرق الفرات في التنظيم.

ووصف الهاشمي العيساوي والجمل بأنهما أبرز شخصيتين يتم اعتقالهما من التنظيم. وأعلن التلفزيون العراقي القبض على الـ 5، أمس الأربعاء.

وقال الهاشمي: “العملية تمت بالتعاون مع المخابرات الأمريكية في التحالف الدولي والمخابرات التركية”، مشيرًا إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة يقاتل تنظيم داعش على جانبي الحدود السورية العراقية.

وتابع، أن ضباط المخابرات العراقية والأمريكية تمكنوا بعد القبض على العيساوي، من الكشف عن الحسابات المصرفية للتنظيم وجميع الشيفرات التي كان يستخدمها.

وإلى جانب العيساوي والجمل، تم اعتقال 3 قادة ميدانيين، هم: السوري محمد حسين القدير والعراقيان عمر شهاب الكربولي وعصام عبدالقادر الزوبعي.

وقال الهاشمي: إن “الحبل يضيق” حول البغدادي زعيم التنظيم واسمه الحقيقي إبراهيم السامرائي.

ويعتقد أن البغدادي الذي أعلن نفسه “خليفة للمسلمين” في عام 2014 بعد أن سيطر التنظيم على مدينة الموصل العراقية، مختبئ الآن في المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق، بعد أن خسر جميع المدن والبلدات التي كان يسيطر عليها.

وقال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الشهر الماضي، إنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة ضد المتشددين المتمركزين في سوريا.

ونفذت القوات الجوية العراقية عدة ضربات جوية منذ العام الماضي، ضد مواقع للتنظيم على الأراضي السورية.