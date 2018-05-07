اغتيال مرشح للانتخابات العراقية على يد مجهولين في الموصل

اغتال مجهولون، فجر اليوم الاثنين، مرشحًا عن قائمة يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، داخل منزله جنوبي الموصل بعد أن وجهوا له بضع طعنات بأماكن مختلفة في جسده.

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن المرشح عن قائمة ائتلاف الوطنية فاروق محمد الجبوري الذي يعمل أستاذاً جامعياً، قتل في وقت متأخر بمنطقة اللزكة في بلدة القيارة التي تبعد بنحو 60 كيلومترًا جنوبي الموصل على يد مجهولين اقتحموا منزله”.

وأضافت، أن الجبوري كان من أكثر المرشحين قبولاً في دائرته الانتخابية والأكثر حظاً بالفوز بالمقعد النيابي.

يشار إلى أن العديد من المرشحين تعرّضوا لمحاولات اغتيال، فيما تعرّض آخرون إلى تهديدات من جهات عديدة خاصة تنظيم داعش.

وكان تنظيم داعش هدد في الآونة الأخيرة باستهداف المرشحين والناخبين ومراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقررة السبت المقبل في عموم البلاد.