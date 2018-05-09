التلفزيون العراقي يعلن القبض على 5 من قادة “داعش”

ذكر التلفزيون العراقي الرسمي، اليوم الأربعاء، أن السلطات ألقت القبض على خمسة من قادة تنظيم “داعش“، بعدما نجحت المخابرات في استدراجهم من سوريا.

وقال التلفزيون إنه سيقدم تفاصيل بشأن احتجازهم في وقت لاحق اليوم.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال، في الشهر الماضي، إنه “سيتخذ كل الإجراءات الضرورية ضد المتشددين المتمركزين في سوريا”.

ونفذ سلاح الجو العراقي عدة ضربات منذ العام الماضي ضد التنظيم على أراضي سوريا.

وأعلن العبادي، في ديسمبر/ كانون الأول، انتصاره على التنظيم الذي اجتاح ثلث أراضي العراق في عام 2014.

لكن عناصر التنظيم لا يزالون يشكلون خطرًا على الحدود مع سوريا، واستمروا في نصب كمائن وتنفيذ أعمال قتل وتفجيرات في أنحاء العراق.