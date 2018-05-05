من أجل حشد الدعم للقضية الفلسطينية.. عباس يزور أمريكا اللاتينية

قال نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الخارجية والدولية، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيحاول حشد مزيد من الدعم السياسي للقضية الفلسطينية، خلال جولة إلى دول أمريكا اللاتينية.

وفي حديثه لإذاعة صوت فلسطين السبت، بيّن شعث أن “الزيارة تأتي في وقت تتعرّض فيه دول كوبا وفنزويلا وتشيلي إلى ضغوطات من قبل الإدارة الأمريكية”.

وأشار شعث إلى أن الرئيس الفلسطيني سيلتقي خلال زيارته قادة هذه الدول، وسيبحث معهم العلاقات الثنائية، وستكون له لقاءات مع الجالية الفلسطينية.

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد بدء وانتهاء الجولة الخارجية للرئيس عباس.

وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2017، صوّتت الدول الثلاث لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جلسة طارئة، ضد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ورفعت فنزويلا مستوى تمثيلها الدبلوماسي في فلسطين من ممثلية دبلوماسية إلى سفارة، منذ منتصف أيار/مايو من العام 2015، كما قطعت جميع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.