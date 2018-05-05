وفود أوروبية تزور إسرائيل للاطلاع على أرشيف إيران النووي

ذكر موقع “واللا” العبري، اليوم السبت، أن وفودًا من أجهزة استخبارات أوروبية زارت إسرائيل مؤخرًا، والتقت مسؤولين في الاستخبارات للاطلاع على الوثائق النووية الإيرانية.

وقال الموقع الإخباري إنه حصل على معلومات تفيد بأن وفودًا من الاستخبارات البريطانية والألمانية والفرنسية وصلت في اليومين الأخيرين، وأجرت لقاءات مع نظرائها الإسرائيليين.

وبيّن الموقع أن الزيارة تأتي بعد محادثات أجراها مؤخرًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع نظيرته البريطانية تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أطلعهم فيها على مضمون الأرشيف النووي الإيراني، ودعاهم لإرسال طواقم مختصة للاطلاع على وثائقه.

واطّلعت الوفود الاستخبارية الأوروبية على أبرز الوثائق التي تشير إلى مواصلة طهران محاولات حيازة سلاح نووي.

وكان نتنياهو أجرى محادثات مع قادة الدول التي وقّعت الاتفاق النووي مع إيران قبل ثلاث سنوات، وهي الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، بالإضافة إلى ألمانيا، لكن لم يتواصل مع الصين بعد.

كما أجرى محادثات مع نظرائه الهندي ناريندرا مودي، والأسترالي مالكولم ترينبول، والياباني شينزو آبي، بشأن الأرشيف النووي الإيراني.

والإثنين الماضي، أعلن نتنياهو، في مؤتمر صحفي، أن “إسرائيل لديها أدلة على أن إيران تعمل على برنامج سري لامتلاك سلاح نووي”، وتحدث عن أن الاستخبارات “الموساد”، تمكنت من الوصول إلى أرشيف البرنامج النووي الإيراني.

ووفقًا للموقع، فإن إسرائيل تنوي تسليم ذلك الأرشيف إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المسؤولة عن الرقابة على نشاطات إيران النووية، وستطالب الوكالة بتشديد عمليات المراقبة على البرنامج النووي الإيراني.