محكمة إسرائيلية تدين الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور بـ “التحريض”‎

أدانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في الناصرة، اليوم الخميس، الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور؛ بتهمة “التحريض على الإرهاب من خلال شبكات التواصل الاجتماعي”.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إن لائحة الاتهام الإسرائيلية ضد طاطور تشمل قصيدتها “قاوم يا شعبي قاوم”، إضافة إلى تعليقات لها على شبكة التواصل “فيسبوك”.

وحددت المحكمة الإسرائيلية، نهاية الشهر الجاري، موعدًا للنطق بالعقوبة ضد الشاعرة طاطور.

ويشتكي المواطنون العرب في إسرائيل، من ملاحقة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لهم؛ بتهم التحريض، في الوقت الذي تغض فيه الطرف عن العديد من الإسرائيليين الذين يدعون إلى المساس بالفلسطينيين.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعتقلت طاطور، من سكان بلدة الرينة في الجليل شمال، في شهر تشرين أول/ أكتوبر 2015، ولكن بعد 3 أشهر حوّلتها إلى السجن المنزلي، حيث ما زالت على هذا الحال حتى الآن.