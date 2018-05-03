ليبرمان: إسرائيل لا تسعى للمواجهة مع روسيا‎

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، إن إسرائيل لا تسعى إلى مواجهة مع روسيا، في إشارة إلى التطورات في سوريا.

وأكد ليبرمان “أن إسرائيل لا تسعى إلى المواجهة مع روسيا، وهناك قناة اتصال وحوار واضحة وشفافة معها دون إخفاء أي شيء”.

ولفتت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن ليبرمان أدلى بتصريحاته هذه في مقابلة مع صحيفة “كوميرسانت” الروسية نشرت اليوم، حيث حذّر من أن “إسرائيل سترد في حال تم استخدام منظومة أس 300 ضد طيرانها من الأراضي السورية”.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، “إسرائيل تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية، وتأمل في أن تأخذ موسكو أيضًا بالحسبان مصالحنا في الشرق الأوسط”، مشيرًا إلى أن “إسرائيل تتطلع لموقف روسي متفهم وداعم لمصالحها”.

وقال ليبرمان “إسرائيل لا تنوي التدخل في شؤون سوريا الداخلية، ويحسن الرئيس بشار الأسد صنعًا إذا لم يعمل ضدنا”. مجددًا معارضة الحكومة الإسرائيلية “لتموضع إيران عسكريًا في سوريا”، وقال “سيتم إحباط هذا النشاط”.

وكانت إسرائيل نفذت العديد من الهجمات في سوريا في الأشهر الماضية.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عدة مرات في الأشهر الماضية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لضمان عدم احتكاك الجيشين الإسرائيلي والروسي في سوريا.