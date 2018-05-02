السفير السوداني بالقاهرة: تعيين وزير خارجية جديد قبل السبت المقبل

قال السفير السوداني لدى مصر، عبد المحمود عبد الحليم، إن بلاده ستعيّن وزيرًا جديدًا للخارجية خلفًا للوزير السابق إبراهيم غندور قبل اجتماعات سد النهضة المرتقب انعقادها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا السبت المقبل.

وأوضح، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن الرئيس السوداني عمر البشير سيصدر قرارًا بتعيين وزير خارجية جديد خلال الأيام المقبلة، في خطوة تسبق اجتماعات سد النهضة المرتقبة في أديس أبابا.

وألمح عبد الحليم إلى أن المفاوضات المقبلة ستشهد توافقًا بين البلدان الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، وصولاً إلى الأجواء الإيجابية والبناء على اجتماع الخرطوم السابق، فيما يتعلق بالنقاط الخلافية.

ويخشى مراقبون من أنّ يكون لإقالة وزير الخارجية إبراهيم غندور تأثير مباشر على مصير مفاوضات سد النهضة التي يشارك بها وزراء الخارجية والري ومديرو مخابرات الدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا”.

وأصدر الرئيس عمر البشير قرارًا بإقالة غندور بعدما أعلن أمام البرلمان أن الدبلوماسيين السودانيين لم يتلقّوا رواتبهم منذ أشهر، ويريدون العودة إلى بلادهم.

واتفق رؤساء كل من مصر والسودان وإثيوبيا في يناير/كانون الثاني الماضي على تذليل العقبات القائمة أمام المفاوضات الخاصة بالسد.

وأعلنت إثيوبيا في أغسطس/ آب الماضي الانتهاء من 60% من أعمال البناء في سد النهضة، وسط توقعات باستمرار الأعمال المدنية والميكانيكية الخاصة بتوليد الكهرباء للسد على أن يتم إنتاجها خلال عامين.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي للبلاد.