السودان يعلن انطلاق جولة جديدة من مباحثات سد النهضة في مايو

أعلن وزير الري السوداني، معتز موسى، الأحد، انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في الخامس من أيار/ مايو المقبل، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع موسى برئيس الوزراء السوداني، بكري صالح، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وأوضح المسؤول السوداني أن اجتماع الخامس من أيار/ مايو سيكون بمشاركة وزراء ري السودان، وإثيوبيا، ومصر.

وأعلن موسى عن “عقد اجتماع آخر، يضم وزراء الخارجية والري، ومديري المخابرات في الدول الثلاث، في أديس أبابا منتصف الشهر المقبل”.

وقال إن”ملف السد يسير نحو الأمام بفضل التعاون بين الدول الثلاث” وفق ذات المصدر.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، في 5 نيسان/ أبريل جولة مفاوضات سد النهضة على مستوى وزراء الخارجية والري، ومديري المخابرات في الدول الثلاث، دون أن تخرج بنتائج ملموسة.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، ملس ألم، قال إن “سبب فشل مفاوضات الخرطوم هو عدم جدية، وعدم تعاون الجانب المصري، وطرحه لاتفاقية 1959 في المفاوضات”.

لكن الخارجية المصرية رفضت تحميلها مسؤولية فشل جولة الخرطوم حول سد النهضة.

وتمنح الاتفاقية الموقَّعة بين مصر والسودان في 1959، القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، بينما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب.