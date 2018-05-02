أول تعليق من الجيش الليبي على هجوم مفوضية الانتخابات بطرابلس

استنكرت القيادة العامة للجيش الليبي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، في تعليق منها على الحادث الذي وقع صباح اليوم الأربعاء.

واعتبرت القيادة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء أن هذا الهجوم “ماهو إلا محاولة يائسة من الإرهاب لتعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا”.

وأكدت القيادة العامة “سعيها وعدم توقفها في محاربة الإرهاب، حتى ينعم كل مواطن ليبي بالأمان و يمارس حقه الديمقراطي بحرية كاملة”.

وأعلنت مفوضية الانتخابات عن سقوط 7 قتلى على الأقل، في هجوم انتحاري على مقر المفوضية في طرابلس، مؤكدة أن 3 من بين القتلى موظفون بالمفوضية، والباقون من رجال قوات الأمن.