وفد من “المجلس الأعلى” الليبي يبدأ زيارة رسمية إلى القاهرة

بدأ وفد من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى العاصمة المصرية، القاهرة، في إطار مساعٍ تهدف إلى حل القضايا العالقة في الأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام.

ومن المقرر أن يبحث الوفد الرسمي الليبي، في القاهرة، سبل التوافق مع مجلس النواب الليبي والوصول إلى حل يرضي الطرفين وينهي النزاع القائم، إضافة إلى بحث اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، برئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري في المغرب الأسبوع الماضي، والذي نتج عنه عدة اتفاقات.

ونقلت صحيفة “المتوسط” الليبية، عن عضو مجلس الدولة، صلاح ميتو، قوله إن “الوفد سيعقد خلال زيارته اجتماعات مع مسؤولين مصريين لمتابعة تطورات الأزمة الليبية”.

وقالت مصادر محلية ليبية، لـ”إرم نيوز”، إن “هذه الاجتماعات ستناقش الملفات السياسية المتعلقة بحل الأزمة، منها تشكيل حكومة موحدة، وإنجاز القوانين العالقة بالبرلمان الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وكذلك الوضع الاقتصادي في الدولة الليبية، وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية، ومحاربة الإرهاب”.

ويترأس وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي، النائب الثاني لرئيس المجلس، فوزي العقاب.

وتعد هذه الزيارة، الأولى من نوعها منذ فوز مرشح حزب “العدالة والبناء” خالد المشري، بمنصب رئيس المجلس الأعلى خلفًا لعبدالرحمن السويحلي، الذي لم يزر مصر طيلة فترة رئاسته.

والتقى النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، فوزي العقاب، الأربعاء الماضي، بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، بمقر البعثة بالعاصمة الليبية طرابلس، لبحث التطورات الأخيرة في ليبيا.

يشار إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، يقوم بزيارة حاليًا إلى القاهرة، التقى خلالها وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لبحث آخر تطورات الملف الليبي، ومنها لقاء “صالح-المشري”.