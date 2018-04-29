اتفاق لإجلاء مقاتلي فصائل معارضة من جنوب دمشق‎

المصدر: ا ف ب

توصلت الحكومة السورية إلى اتفاق مع فصائل معارضة لإخراج مقاتليها من منطقة في جنوب دمشق قرب موقع يشهد عملية لقوات الجيش السوري ضد عناصر تنظيم داعش.

ويأتي الإعلان بعد أكثر من أسبوع على الهجوم لإخراج مقاتلي تنظيم داعش من أحياء في جنوب العاصمة بينها مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، اليوم الأحد، التوصل إلى اتفاق لإجلاء مقاتلي المعارضة وأفراد عائلاتهم من مناطق خاضعة لسيطرتهم شرق مخيم اليرموك.

وتحدثت عن “معلومات عن التوصل لاتفاق بين الحكومة السورية والمجموعات الإرهابية جنوب دمشق في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم”.

وذكرت أن “الاتفاق ينص على إخراج من يرغب بالخروج من الإرهابيين مع عائلاتهم، فيما تتم تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم”.

والاتفاق هو الأخير من نوعه ضمن سلسلة مشابهة سيطر النظام بموجبها على مناطق قرب العاصمة عقب انسحاب مقاتلي المعارضة.

وسيسمح اتفاق من هذا النوع في محيط يلدا للنظام بنشر قواته على الأطراف الشرقية لليرموك، بعدما تقدمت وحدات أخرى نحو المخيم من الجهة الغربية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأضاف المرصد، أن الجيش سيطر خلال اليومين الماضيين على أجزاء واسعة من حي القدم الواقع شرق مخيم اليرموك.

والسبت، سيطر تنظيم داعش على مستشفى ومبان محيطة بالأطراف الشرقية لليرموك في محاولته الوصول إلى يلدا، وفق المرصد.

وأضاف أن مقاتلات النظام قصفت، الأحد، مخيم اليرموك وحي الحجر الأسود المحاذي.

وسيطر مقاتلو تنظيم داعش على أجزاء من مخيم اليرموك والحجر الأسود منذ العام 2015، فيما سيطروا على حي القدم في هجوم مفاجئ، الشهر الماضي.

وأفاد المرصد أن 85 من عناصر النظام و74 مقاتلًا من تنظيم داعش لقوا حتفهم خلال عشرة أيام من المعارك في جنوب دمشق.

ويأتي الإعلان عن اتفاق لإجلاء عناصر الفصائل من يلدا والمناطق القريبة منها بعدما استعاد النظام الغوطة الشرقية التي كانت معقلًا رئيسيًا للمعارضة قرب دمشق، هذا الشهر.