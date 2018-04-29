اعتقال “عضاضات داعش” جنوبي الموصل

ألقت القوات العراقية القبض على عدد من النساء “الداعشيات” بينهن 3 “عضاضات” أجنبيات في مدينة الموصل.

وقال الناطق باسم قيادة شرطة نينوى الرائد سلام العـكيدي، إنه تم اعتقال 9 “داعشيات” في قرى تابعة لناحـيـة “القيارة” جنوب الموصل من خلال معلومات استخباراتية.

وأضاف في تصريح له، اليوم الأحد، أن القوات الأمنية تلقـت معلومــات عــن طـريـق السكان أفادت بأن “داعشيات” يعملن في ما يسمى “ديوان الحسبة” تسللن إلى قرى الحاج علي ومهينا والحود التابعة لناحية القيارة، وتـم اعتقالهن بالحال واقتـيادهـن إلــى مقر قـيادة عمليـات نينوى للتحقيق معهن.

ولفت العكيدي، إلى أن من بـين المعتقلات “3 عضاضات” تسببن بقتل نسوة موصليات إحداهـن عضاضة روسية الجنسية وأخرى سورية.

و”العضاضات” هو تعبير يستخدمه أهالي الموصل للإشارة إلى فرق الشرطة النسائية التابعة لداعش، والتي كانت تجوب الأسواق والبيوت لتتأكد من التزام النساء بالزي والسلوك الشرعي.

ورغم انتهاء العمليات العسكرية في محافظة نينوى بشكل نهائي، إلا أن القوات العراقية ما زالت تعلن بين الحين والآخر عن اعتقال عناصر من تنظيم داعش مختبئين بين المدنيين، وسط اتهامات للقوات الأمنية بممارسة أساليب استفزازية وشن حملات دهم وتفتيش عشوائية.