الرئيس التونسي يدعو للتصويت بـ”كثافة” في الانتخابات البلدية المقبلة

دعا الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، التونسيين إلى التصويت بكثافة في الانتخابات البلدية، المرتقبة يوم الأحد الموافق الـ6 من شهر آيار/مايو المقبل.

وقال في تصريحات صحفية أدلى بها، اليوم السبت: أنا “لستُ مستقلًا، أنا مؤسّس حزب نداء تونس، وأدعو التونسيين إلى التصويت بكثافة يوم 6 مايو في الانتخابات البلدية”.

وشدّد السبسي على أهمية وضرورة إنجاح الموعد الانتخابي الهام؛ من أجل المضي قدمًا بالتجربة الديمقراطية التي تعيشها البلاد منذُ ثورة 14 من شهر كانون الثاني/يناير لعام 2011.

وانطلقت قبل أيام حملة الانتخابات البلدية التونسية المقرر إجراؤها في الـ6 من شهر آيار/مايو المقبل، بعد أن تم تأجيلها 4 مرات منذُ عام 2015.

وتُعد الانتخابات البلدية التونسية المرتقبة، الأولى منذُ ثورة عام 2011 وتبني دستور البلاد عام 2014، وأمام الأحزاب التونسية فترة وجيزة لطرح برامجها الانتخابية وإقناع الناخبين بها وحشد الأصوات، في ظل ملاحظة العزوف عن التصويت لدى التونسيين مع بداية الحملة.

وتستمر الحملة الانتخابية إلى الـ4 من شهر آيار/مايو المقبل، بمشاركة 1055 قائمة، تمثل 22 حزبًا سياسيًا، و860 قائمة انتخابية مستقلة، إضافة إلى159 قائمة انتخابية ائتلافية تضم أكثر من حزب سياسي.

وتتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 2070 قائمة انتخابية وافقت عليها الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات، وتضم القوائم نحو 54 ألف مرشح في 350 دائرة بلدية.

وتتوزع القوائم الانتخابية بين أحزاب وائتلافات حزبية ومستقلين، وما يميز هذه الانتخابات أن نصف المرشحين تقريبًا من النساء، وأكثر من 50% منهم تقل أعمارهم عن 35 سنة، بحسب الهيئة.

وتأتي النسب النسائية والشبابية انعكاسًا لقانون جديد يتعلق بالانتخابات المحلية أقر في عام 2014، حيثُ يتيح مشاركة غير مسبوقة للنساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وينص القانون على إقرار مبدأ التناصف “الأفقي والعمودي” بين الجنسين، بأن يكونا ممثلين بالتساوي على رأس القوائم الانتخابية للحزب.