بالفيديو.. شاهد ما قاله السبسي للشيخ منصور بن زايد بحضرة الشيخ محمد بن راشد

نشرت الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” مقطع فيديو للقاء جمع بين الرئيس الباجي قائد السبسي، والشيخين محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومنصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الإمارات.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تداوله أيضًا رواد مواقع التواصل الاجتماعي كيف توجه السبسي للشيخ منصور بكلامه قائلًا: “يمكن أنا آخر واحد شفتو فالإمارات هو الشيخ منصور”، ورد الشيخ منصور بالقول: “إن شاء من واجبنا نزورك في تونس.. بلدنا وبين أهلنا”، ليرد الرئيس التونسي “على كل حال الدعوة مفتوحة”.

وكان لقاء السبسي والمسؤوليْن الإماراتيين قد تم ظهر أمس الأحد على هامش القمة العربية التاسعة والعشرين بالظهران، التي اختتمت أعمالها في نفس اليوم، وتقرر أن تستضيفها تونس في نسختها القادمة، بعد اعتذار البحرين.

