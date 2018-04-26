البرلمان التونسي يصادق على “قانون البلديات”

صادق البرلمان التونسي، مساء اليوم الخميس، على مشروع قانون البلديات “مجلة الجماعات المحلية أو القانون المنظم للحكم المحلي”، بموافقة 147 صوتًا، وذلك قبل أيام من الانتخابات البلدية المرتقبة في 6 مايو/أيار المقبل.

وتمّت المصادقة على هذا القانون المثير للجدل، بعد أشهر من النقاش والخلاف بين خبراء ووزراء وممثلي المجتمع المدني في تونس.

واعتبر النواب التونسيون أن المصادقة على قانون البلديات، يعتبر حجر أساس في الاتفاق الحاصل مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، غداة تحديد الروزنامة الانتخابية وإعلان موعد الاقتراع.

وقال رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، في تصريحات صحفية “إن ما يعتبره البعض بطئًا في عمل المجلس، هو ضرورة لتوسيع الاستشارة والتمعن ودراسة القانون جيدًا وتشريك جميع الأطراف والمهتمين”، مشدّدًا على أن هذا القانون يهم جميع التونسيين، وسيغير النظام العام في البلاد، ويرسم مشهدًا جديدًا يهم الأجيال المستقبلية، عبر تمكين الجماعات المحلية المنتخبة من نفوذ وصلاحيات أوسع.

وأشار رئيس البرلمان إلى الخصوصية التي يتميّز بها موضوع الجماعات المحلية، باعتباره سيغيّر النظام في ما يخص المحافظات والأقاليم من حيث علاقتها بالدولة.