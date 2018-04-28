إيطاليا: عودة حفتر يمكنها توفير الأمل لتوحيد الليبيين

قال السفير الإيطالي لدى ليبيا، جيوسيبي بيروني، إن عودة “الرجل القوي في الجيش الليبي خليفة حفتر، بعد إقامة لمدة أسبوعين في فرنسا لتلقي العلاج الطبي، يمكن أن توفر الأمل في استقرار البلد الذي مزّقه الصراع، في المستقبل”.

وأضاف بيروني، خلال تصريح بثته وكالة “أكي” الإيطالية صباح اليوم السبت:”من الجيد أن الجنرال بخير، وأنه قد يسهم في المصالحة الوطنية، واستقرار ليبيا”.

وأعرب السفير عن أمله بأن “يستمر حفتر بتقديم مساهمة شخصية إيجابية في المضي قدمًا بهذه العملية”.

وقال:”نأمل أن يكون وجوده بمثابة قوة موحدة، وأن يتمكن من توحيد جميع القوى المحلية”.

وعاد المشير حفتر من باريس إلى بنغازي، مساء يوم الخميس الماضي، بعد زهاء أسبوعين من الغياب.

وقال حفتر خلال خطاب ألقاه في مطار بنينا الدولي إنه مصمم على تحقيق آمال الشعب بتطهير ليبيا من الإرهاب.

وأضاف مخاطبًا الليبيين:”قطعنا العهد على أنفسنا لنحقق آمال الشعب بأن تكون ليبيا خالية من المجموعات الإرهابية”، مؤكدًا حرص الجيش على أن “يعيش الشعب الليبي حياة عصرية”.