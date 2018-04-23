إجراء جديد.. هذه الفئة من الليبيين تستطيع دخول مصر دون موافقة أمنية

كشفت مصادر بالسفارة الليبية في القاهرة تفاصيل التعديلات الجديدة على إجراءات السفر إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن الجانبين اتفقا على إزالة بعض العراقيل التي كانت تقف أمام سفر الليبيين من أبناء المصريين والمصريات.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ”إرم نيوز” أن اقتراحًا تقدمت به القنصلية بشأن إعفاء الليبيين ممن ينتمون لأب أو أم مصرية من التسجيل والموافقة الأمنية المسبقة.

وأشارت إلى أن “المنافذ الرابطة بين البلدين تعتمد على أسلوب التسجيل المسبق للسيطرة على عمليات التهريب والإرهاب التي ارتفعت في هذا الجانب خلال السنوات الماضية”.

وكان تعميم جرى تناقله يشير إلى إمكانية سفر الليبيين إلى مصر دون تسجيل أو موافقة أمنية إذا كانت الزوجة مصرية أو الأم مصرية حتى وإن كانت الزوجة أو الأم متوفاة.

ودعت مديرية أمن منفذ مساعد البري (السلوم)، الليبيين الراغبين في تطبيق التعميم الجديد عليهم، إلى جلب ما يثبت أن الزوجة أو الأم مصرية من خلال إحضار جواز سفرها وكتيب العائلة.