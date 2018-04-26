بعد عودة حفتر.. نواب ليبيون يرجحون بدء معركة درنة قبل رمضان

توقع نواب ليبيون أن تفتح عودة المشير خليفة حفتر الباب واسعًا أمام التحرك تجاه تحرير مدينة درنة من سيطرة المتطرفين، “أو ما هو أبعد منها”.

ورجح عضو البرلمان الليبي حمد البنداق، أن يكون التحرك تجاه درنة قبل حلول رمضان، مشيرًا إلى أن “التحضيرات جاهزة على قدم وساق، ولم يبق إلا صدور الأمر”.

ولفت البنداق في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” إلى أن “عودة حفتر عكست ارتياحاً كبيراً ليس في الشرق الليبي فحسب، وإنما في عموم ليبيا“.

من جانبه رأى النائب مفتاح الكرتيحي، أن “التحرك القادم بعد عودة حفتر سيكون أبعد من درنة، خصوصًا بعد صدور أمر المشير بتحشيد 5 آلاف جندي لمهمة لم يعلن عنها، وتنفيذ طيران الجيش عملية قصف استرايتجية في السدادة، جنوبي مدينة بني وليد”.

وقال الكرتيحي لـ”إرم نيوز” إن “غياب المشير وعودته أربكا الطرف الآخر، واليوم مع عودة حفتر كان واضحاً أن هناك انهياراً في معنويات هذا الطرف، وارتفاع ملحوظ في معنويات الجيش ومؤيديه”.

وأضاف أن “عودة حفتر أربكت أيضًا السياسيين المتزعمين للمشهد”.