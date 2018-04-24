وزير: الحكومة السورية تسعى للسيطرة على شمال حمص قريبًا

قال وزير المصالحة الوطنية في الحكومة السورية، علي حيدر، اليوم الثلاثاء، إن دمشق تخطط لاستعادة جيب خاضع لسيطرة المعارضة شمالي مدينة حمص قريبًا، بعدما تكمل اتفاقات استسلام مع جماعات مسلحة حول العاصمة.

وأكد حيدر، أن الحكومة ستركز على استعادة جيب خاضع لسيطرة المعارضة شمالي مدينة حمص، بعد تأمين المناطق المحيطة بالعاصمة دمشق.

وبعدما نجح الجيش السوري والقوات المتحالفة معه في استعادة الغوطة الشرقية، أكبر منطقة كانت خاضعة لسيطرة المعارضة بالقرب من دمشق، في مطلع نيسان/أبريل الجاري، يقترب الآن من استعادة بضعة جيوب باقية حول العاصمة.

وتقصف قوات داعمة للحكومة جيبًا يسيطر عليه متشددون في جنوب دمشق، حيث يسيطر تنظيم داعش على جيب مجاور للآخر الذي تسيطر عليه فصائل معارضة.

وفي الأيام القليلة الماضية، أعلن مقاتلو المعارضة في جيبي الضمير والقلمون الشرقي في شمال شرقي دمشق استسلامهم، ووافقوا على الانتقال بالحافلات إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة شمال سوريا.

واستخدم الجيش السوري وحلفاؤه على مدى أعوام، أساليب الحصار والقصف ضد مقاتلي المعارضة؛ لإجبارهم على تسليم الجيوب التي يسيطرون عليها، والموافقة على الانتقال إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال سوريا.