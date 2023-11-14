المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية تحذر من انتهاك القانون الدولي

حذَّرت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي باهارف ميارا، اليوم الثلاثاء، من تصريحات وزراء بالحكومة بشأن الحرب على غزة، من شأنها أن تُوظَّف ضد إسرائيل كونها تنتهك القانون الدولي، حسبما أفادت قناة "أخبار 12" العبرية.

جاء ذلك بعد أن شاركت ميارا، أمس الاثنين، في اجتماع مغلق مع وزراء إسرائيليين، بحضور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حذَّرت خلاله من أن "تداعيات خطيرة قد تنجم عن تصريحات يدلي بها وزراء بالحكومة، يمكن تفسيرها على أنها دليل على ارتكاب جرائم حرب".