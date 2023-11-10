تدني شعبية نتنياهو و44% من الإسرائيليين مع احتلال غزة

وأجاب 52% ممن شملهم الاستطلاع على سؤال "من الأجدر بتولي رئاسة الحكومة الإسرائيلية؟" لصالح غانتس، مقابل 49% في استطلاع الأسبوع الماضي، بينما يعتقد 26% فقط أن نتنياهو هو الأجدر بهذا المنصب (حصل نتنياهو الأسبوع الماضي على 27%). وفي الوقت ذاته عجز 22% عن الإجابة.

ومن خلال التحليل الكيفي (النوعي) للعينة المشاركة، وجد فريق الاستطلاع أن 53% ممن صوتوا لصالح حزب "الليكود" في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 يتمسكون بنتنياهو، بينما انتقلت أصوات 24% ممن منحوا أصواتهم لحزب السلطة في آخر انتخابات إلى غانتس، وفشل 23% من ناخبي "الليكود" في تحديد شخص بعينه.

وانتقل 2% فقط من أصوات ناخبي "معسكر الدولة" إلى نتنياهو، وبقي 98% على موقفهم الداعم لغانتس، والذي يعد حاليًا من أصحاب القرار داخل ما يسمى "كابينت الحرب"، والذي يضم نتنياهو ومعه وزير الدفاع يوآف غالانت.

هدنة إنسانية مشروطة

وعلى خلفية الضغوط الأمريكية المتزايدة وطرح ملف الأسرى كأحد الملفات التي تشغل اهتمام الرأي العام في إسرائيل وخارجها، وجد فريق الاستطلاع أن 59% من الإسرائيليين يؤيدون وقفًا مشروطًا لإطلاق النار لدواعٍ إنسانية.

وقال 39% أن شرط وقف إطلاق النار يتعين أن يسبقه إطلاق سراح الأسرى كلهم، بينما رأى 16% أن الهدنة يمكن أن تتحقق لو أطلقت حماس جزءا فقط من الأسرى، وعارض 30% من المشاركين في الاستطلاع وقف إطلاق النار (سواء أطلقت حماس الأسرى أم لا).