تقرير: واشنطن وضعت خطوطًا حمراء أمام نتنياهو بشأن غزة

كشف تقرير إخباري فرنسي، أنّ واشنطن وضعت خطوطًا حمراء أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بخصوص مستقبل قطاع غزة بعد الحرب الحالية، موضحًا أنّ "اللاءات" الأمريكية هي: لا احتلال لغزة، ولا عودة للحصار، ولا بقاء لـ"حماس".

ويشرح التقرير الذي نشره موقع إذاعة فرنسا الدولية الخيارات التي بدأت تتشكل حول مستقبل قطاع غزة ما بعد الحرب، مؤكدا أنّ الولايات المتحدة لا ترغب بعد اليوم في أن يكون القطاع معقلًا لـ"حماس"، وأنه لا وجود لها في القطاع مستقبلاً، كما أنها تريد ألا تكون هناك إعادة احتلال لغزة من قبل إسرائيل، لكنها تحذّر بنيامين نتنياهو أيضًا من فرض حصار جديد لغزة.

وأكّد التقرير أنّه وفق هذا التصور ليس هناك شكٌّ أيضًا في تقليص مساحة أراضي غزة بعد نهاية الحرب، معتبرًا أنّ "هذه هي الخطوط الحمراء التي رسمتها الدبلوماسية الأمريكية".