لقاء بين حفتر ورئيس المخابرات المصرية لـ"دفع العملية السياسية الليبية"
بحث قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، مع رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، "دفع العملية السياسية للأمام من خلال دعم الجهود المتوازنة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا".
وجاء في بيان للجيش الليبي على فيسبوك، إن اللقاء الذي جرى خلال استقبال حفتر لكامل على مأدبة إفطار في بنغازي أمس الاثنين، بحث "آخر التطورات السياسية الحالية للأزمة الليبية".
وأشار البيان إلى أن حفتر أشاد "بالدور المهم للشقيقة مصر في تحقيق التسوية السياسية في ليبيا".
وأضاف أن كامل أكد "دعم جمهورية مصر العربية لكل الخطوات الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة وصولاً لمرحلة الاستقرار الدائم".
وذكر البيان أن كامل أشاد "بدور القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار بما ينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة بشكل عام".