لقاء بين حفتر ورئيس المخابرات المصرية لـ"دفع العملية السياسية الليبية"

بحث قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، مع رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، "دفع العملية السياسية للأمام من خلال دعم الجهود المتوازنة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا".

وجاء في بيان للجيش الليبي على فيسبوك، إن اللقاء الذي جرى خلال استقبال حفتر لكامل على مأدبة إفطار في بنغازي أمس الاثنين، بحث "آخر التطورات السياسية الحالية للأزمة الليبية".