الكشف عن 600 ألف ناخب “مزوَّر” في إقليم كردستان العراق

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية اليوم الإثنين، عن كشفها 600 ألف اسم لناخبين مزورين في إقليم كردستان، بعضهم مكررة أسماؤهم، وآخرون متوفون غير محذوفين من سجل الانتخابات.

وأعلن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رزكار حمه وصول معدات التصويت إلى إقليم كردستان، مؤكدًا أن جميع المستلزمات الفنية وصلت إلى مراكز المفوضية في إقليم كردستان، وتم الانتهاء من جميع التحضيرات اللازمة للانتخابات.

ولفت حمه في تصريح له إلى أن نحو 600 ألف اسم لناخبين تمّ حذفها من السجل الانتخابي في جميع مناطق إقليم كردستان، لافتًا إلى أن أجهزة التصويت الحديثة ستمنع أي عمليات تلاعب بأصوات الناخبين.

ويأتي ذلك بعد تصاعد التحذيرات من عمليات تزوير قد تشهدها الانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني عشر من أيار/مايو المقبل.

وبحسب مفوضية الانتخابات في كردستان فإن أكثر من ثلاثة ملايين مواطن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، فيما بلغ عدد الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات 25 كيانًا، بواقع 19 حزبًا وأربعة تحالفات، واثنين من المرشحين المستقلين.

كما بلغ عدد المرشحين 503 أشخاص لخوض السباق الانتخابي منهم 357 من الذكور و146 امرأة.

وتبلغ حصة إقليم كردستان من المقاعد الانتخابية في البرلمان العراقي 46 مقعدًا موزعًا على النحو الآتي، 16 مقعدًا لمحافظة أربيل عاصمة الإقليم، أحدها كوتا للمسيحيين، و18 مقعدًا لمحافظة السليمانية، و12 مقعدًا لمحافظة دهوك، بينها مقعد للمسيحيين.