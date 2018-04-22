اعتراض مصري على تكريم اليونسكو لـ”شوكان” المتهم بالإرهاب

قالت وزارة الخارجية المصرية إنها أحيطت علمًا باعتزام منظمة “اليونسكو” منح المصري محمود أبو زيد الشهير بـ”شوكان” جائزة دولية لحرية الصحافة، معتبرة تلك الخطوة “تورطًا” من المنظمة في منح “شخص متهم بارتكاب أعمال إرهابية وجرائم جنائية” جائزة دولية.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، في بيان عن الأسف الشديد لتورط منظمة بمكانة ووضعية اليونسكو في تكريم شخص متهم بارتكاب أعمال إرهابية وجرائم جنائية، منها جرائم القتل العمد والشروع في القتل والتعدي على رجال الشرطة والمواطنين وإحراق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف أن وزارة الخارجية كلفت مندوب مصر الدائم لدى اليونسكو في باريس بتسليم سكرتارية المنظمة ملفًا كاملًا حول مجمل الاتهامات المنسوبة إلى المذكور، لافتًا إلى أنها “تهم ذات طابع جنائي بحت، ليس لها أي دافع سياسي، بعكس ما يدعي البعض، ولا تمت بصلة بممارسته لمهنة الصحافة أو حرية التعبير، بل هي أبعد ما تكون عما يجب أن يتحلى به أي صحافي حر وشريف يحترم مهنته”.

وذكر أبو زيد أن اتصالات الوزارة المستمرة تشير إلى أن “ترشيح المتهم “شوكان” لهذه الجائزة جاء بدافع من عدد من المنظمات غير الحكومية من بينها منظمات تحركها دولة قطر المعروفة بمساندتها لجماعة الإخوان الإرهابية ومحاولتها المستمرة الدفاع عن تلك الجماعة.”

وأشار إلى أنه: “من غير المتصور أو المقبول أن تقع منظمة اليونسكو أسيرة لفخ التسييس والمحاباة والتورط في تنفيذ أجندة دول بعينها، والانجراف بعيدًا عن ولايتها ورسالتها السامية كونها الواجهة الحضارية والنافذة الثقافية للعالم أجمع”.

وأشار أبو زيد إلى أن هذا المشهد المؤسف يعيد إلى الأذهان ما سبق أن أثير حول تسييس اليونسكو، والبيان الصادر عن وزير التعليم العالي ومندوب مصر الدائم لدى اليونسكو يوم الـ9 من نيسان/أبريل الجاري بهذا الشأن، والذي حذر من مغبة إقحام اليونسكو في موضوعات وقضايا سياسية تتنافى مع المبادئ والمقاصد التي أنشأت من أجلها.

وتحدث أبو زيد عن “التساؤلات المتزايدة حول طبيعة التعاون القائم بين سكرتارية المنظمة وكيانات غير حكومية بعضها مدرج على قوائم المنظمات الإرهابية، دون موافقة الدول الأعضاء ودون التدقيق في هوية هذه الكيانات”.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بأن منح “شوكان” الجائزة الدولية لحرية الصحافة، “يمثل استخفافًا بدولة القانون وما يتم اتخاذه من إجراءات قضائية ضد متهم بجرائم جنائية محضة”، منوهًا إلى أنه “لن يكون أمام مصر بدورها وثقلها الحضاري والثقافي إلا أن تدقق فيما هو مطروح من مقترحات وأفكار لإصلاح آليات العمل به”.

وقال إن “اليونسكو تحتاج إلى مراجعة شاملة وجادة لأساليب عملها خلال المرحلة القادمة تحت الرئاسة الجديدة للمنظمة”.

و”شوكان” متهم في القضية رقم 15899 باسم “أحداث فض اعتصام رابعة”، ضمن 51 متهمًا بارتكابهم جرائم الانضمام إلى جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، منع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، الاعتداء على الحريات الشخصية، الإضرار بالوحدة الوطنية استعراض القوة، التهديد بالعنف، ترويع المواطنين، تكدير الأمن العام، فرض السطوة، وعرقلة ممارسة الشعائر الدينية.