مشاري العفاسي يصف حركة حماس بـ”الإخونجية الخائنين”

أثار المقرئ الكويتي مشاري راشد العفاسي، جدلًا واسعًا داخل بلاده وخارجها؛ بعد انتقاده لحركة حماس؛ على خلفية إدانتها للضربة العسكرية التي وجهتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا لمواقع تابعة للنظام السوري، السبت الماضي.

ووجه العفاسي انتقادًا لاذعًا لحركة حماس؛ عقب تصريحاتها حول الضربة العسكرية، حيث وصفهم عبر حسابه في “تويتر” بـ”الإخونجية الخائنين”، قائلاً: “الحمد لله الذي كشف الإخونجية الخائنين، فحالهم لا يخفى إلا على غافل ساذج محسن للظن في كل حال، يعرف الخير فقط ولا يعرف الشر”.

وجاء انتقاد العفاسي على خلفية إدانة حماس للضربة العسكرية الموجهة لمواقع تابعة للنظام السوري، حيث اعتبرت أن “الضربة العسكرية هي عدوان سافر على الأمة يهدف إلى استباحة أراضيها وتدمير مقدراتها حفاظًا على وجود الكيان الصهيوني وتمرير مخططاته”، على حد تعبيرها.

وانضم عدد من النشطاء إلى القارئ الشهير، في انتقاد حركة حماس، وسط موجة غضب واستهجان من موقفها، حيث قال الناشط خالد ثامر السبيعي: “يا شيخ وفقك الله وسددك.. رايتك بيضاء وأنت على الحق يشهد ربي على ذلك.. ولقد كنت في تنظيم الإخوان الإرهابي سنوات عديدة، وما شاهدته في الخلايا من خيانة للسنة وتآمر على الوطن وكره لولاة الأمر وتحريض للشباب ونهب للمال من الجمعيات وتبعية للمرشد شيء يشيب منه الرأس”.

وأيد الشيخ محمد العبداللطيف انتقاد العفاسي لحركة حماس، حيث كتب: “فضيلة الشيخ مشاري، زادكم الله يقينًا ورزقكم خيري الدنيا والآخرة.. جهودكم تذكر فتشكر، جعلكم الله مباركين أينما كنتم”.

وبالرغم من التأييد الذي لاقاه كلام العفاسي، وجدت حركة حماس من يدافع عن موقفها المثير للجدل، حيث علق الناشط أحمد عودة قائلاً: “عفاسي ليس لديك إلا حماس، انتقدها، لا يوجد مشكلة، أما أن ترميها بالخيانة والنفاق، أليس هذا كثيرًا؟!”.

ومع استمرار الهجوم من قبل عدد من النشطاء على العفاسي؛ عقب انتقاده لحركة حماس، فقد رد الشيخ العفاسي بتغريدة: “لا جديد ! القطيع يثور من تغريدة، فلا تراه يدافع عن دينه أو وطنه كدفاعه عن أدوات إيران أو حزبه في حماس، فلا تغتر بتجمهر القطيع ولا تفتش عن رأي في مراعي الإمّعات؛ فرأي القطيع واحد: التسبيح بموافقة المرشد!”.

يذكر أن كلاً من أمريكا وبريطانيا وفرنسا شنت هجومًا، فجر يوم السبت المنصرم، على مواقع تابعة للنظام السوري في كل من دمشق وحمص؛ على خلفية اتهام النظام السوري بشن هجوم بأسلحة كيماوية على دوما.