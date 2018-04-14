مقتل قاضٍ عراقي بانفجار عبوة ناسفة بمحافظة ديالى‎

قال مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، إن نائب رئيس محكمة استئناف ديالى، القاضي عبود الكرخي، قتل بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته شرق ديالى.

وأوضح النقيب في شرطة ديالى، حبيب الشمري، أن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في ناحية كنعان شرق بعقوبة، انفجرت في وقت متأخر من ليلة أمس مستهدفةً سيارة يقودها الكرخي.

وأشار إلى أن القاضي تعرض لإصابات بالغة نقل على إثرها إلى المسشفى، حيث فارق الحياة هناك.

وفي سياق متصل، أفاد الشمري بأن عنصرًا من الحشد الشعبي قتل بهجوم مسلح نفذه مجهول قرب منطقة “نفط خانة” شرق المحافظة.

وتزايدت حدة الهجمات التي يشنها في الغالب مسلحون مرتبطون بتنظيم “داعش” على قوات الأمن العراقية والمقاتلين الموالين للحكومة والمدنيين في الأسابيع القليلة الماضية بمناطق شمال شرق محافظة ديالى.

وأعلن العراق في كانون الأول/ ديسمبر 2017، استعادة جميع أراضيه من قبضة “داعش” الذي كان سيطر عليها منذ 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد، إثر حملات عسكرية متواصلة منذ 3 سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وما يزال تنظيم “داعش” يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة “حرب العصابات” التي كان يتبعها قبل عام 2014.