العراق.. مقتل وإصابة 8 أشخاص بهجوم لداعش في الشرقاط

قتل وأصيب ثمانية أشخاص، اليوم الخميس، بهجوم شنه عناصر تنظيم داعش في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين العراقية.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن عناصر تنظيم داعش شنوا هجومًا، فجر اليوم، على قرية “سديرة السفلى” وقتلوا 4 من أهالي المنطقة وأصابوا 4 آخرين بجروح، قبل أن يلوذوا بالفرار.

ورغم استعادة القوات العراقية لقضاء الشرقاط من عناصر تنظيم داعش إلا أن “الخلايا النائمة” ما زالت تشكل تهديدًا، حيث يشن عناصر التنظيم بين الحين والآخر هجمات مسلحة تودي على الأغلب بحياة عدد من المدنيين.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نصرًا نهائيًا على تنظيم داعش مطلع العام الحالي، لكن ما زالت القوات العراقية تشن حملات دهم وتفتيش بحثًا عن عناصر تابعة للتنظيم.