سعد الحريري يدلي بأول تصريح عقب لقائه محمد بن سلمان

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الأربعاء، إنه عقد “اجتماعًا ممتازًا” مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وإنه من المنتظر أن توقع بلاده اتفاقيات اقتصادية مع المملكة قريبًا.

وقال الحريري خلال مؤتمر صحفي في بيروت:” سنوقع في القريب العاجل اتفاقيات مع القطاعات الاقتصادية المقابلة في السعودية سواء كانت الصناعة أو السياحة أو الخدمات”. لكنه لم يخض في تفاصيل.

وأضاف:”هذا ما نحاول العمل على تحقيقه في الأسابيع القليلة المقبلة”.

ويعد حديث الحريري عن توقيع اتفاقيات اقتصادية مع السعودية أول تصريح له عقب لقائه مع الأمير محمد بن سلمان في قصر الرئاسة الفرنسي بباريس.