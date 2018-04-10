بصحبة الرئيس الفرنسي.. سعد الحريري ومحمد بن سلمان في “سيلفي” جديد (صورة)

نشر رئيس الوزراء اللبناني صورة “سيلفي” جديدة جمعته بوليّ العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ضيافة الأخير بباريس، اليوم الثلاثاء.

وكتب الحريري، على حسابه بموقع تويتر، تعليقًا على الصورة:”لا تعليق”.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون قرّر أن يضم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى محادثات مع وليّ العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح الإليزيه أن “القادة الثلاثة سيتناولون بصورة مقتضبة قبل العشاء الرسمي، الموضوعات المرتبطة بالاستقرار في الشرق الأوسط، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي والثقافي”، كما أن الحريري مدعو إلى حفل العشاء الرسمي الذي يقيمه ماكرون على شرف وليّ العهد.