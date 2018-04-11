أكثر من 800 ألف مقيم غادروا السعودية نهائيًا خلال عام ونصف العام

أكدت مصادر بالمديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن مغادرة نحو 811 ألف مقيم في المملكة بشكل نهائي خلال الـ18 شهرًا الماضية، بمعدل يومي زاد عن 1500 مغادر.

وأوضحت المصادر وفقًا لـصحيفة “الحياة” السعودية أن عدد المغادرين في النصف الأول من العام الحالي 2018 بلغ 270 ألف مقيم، فيما كان عددهم العام الماضي 541 ألفاً.

وبينت أن إجمالي تأشيرات الخروج والعودة للنصف الأول من العام الحالي، بلغت نحو مليون ومائتي ألف تأشيرة، فيما وصل عددها في العام الماضي إلى حوالي 3 ملايين.

وبلغ العدد الإجمالي لعمليات تجديد الإقامة ما يقارب المليونين من ضمن مليون وخمسين ألفا من مجموع الشركات النشطة، فيما يقدر عدد عمليات تجديد الإقامة يومياً بـ11 ألفًا، ويبلغ عدد مرات الدخول لنظام “مقيم” يومياً بحوالي 52 ألف مرة.

يذكر أن المديرية العامة للجوازات سبق وكشفت عن عدد العمليات الإلكترونية التي تمت عن طريق نظام “مقيم” العام الماضي، بما في ذلك عدد المقيمين الذين غادروا المملكة نهائيًا، إذ بلغت العمليات قرابة 9 ملايين عملية، فيما بلغ عدد تأشيرات الخروج النهائي 541 ألف تأشيرة تقريبًا، والخروج والعودة بنوعيها المفرد والمتعدد أكثر من 3 ملايين تأشيرة، فيما أُصدرت 403 آلاف هوية مقيم جديدة.