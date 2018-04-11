بالفيديو.. قفزة ماهرة تنقذ شابًا حاصرته السيول بالسعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو، يظهر قائد مركبة أنقذ شابًا احتجزته السيول التي تسبب بها هطول الأمطار الشديد على الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة، يوم الاثنين.

اللافت في المقطع أن قائد سيارة “الجيب” حين اقترابه لم يستطع الوصول تمامًا للشخص، حيث بقيت بينهما مسافة، فما كان من الشاب إلا أن قام بالقفز بمهارة وأمسك بمقدمة السيارة تحسبا للانزلاق.

وأدت التقلبات الجوية وهطول الأمطار الغزيرة إلى إعلان الجهات المسؤولة عن التعليم في منطقة مكة المكرمة، أمس الثلاثاء، تعليق الدراسة في مدارس محافظات الطائف ورنية والخرمة وتربة والموية وميسان.

كما حذر الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، من التنزه بالقرب من المستنقعات والأودية، في ظل الظروف المناخية المتقلبة التي تمر بها المملكة هذه الأيام.