السعودية.. مطاردة مثيرة لضبط شخص حاول دهس رجل أمن

نجحت الجهات الأمنية في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية، حاول الفرار ودهس رجل أمن بسيارة كان يقودها، كما ضبطت بحوزته مادة الحشيش و17 ألف ريال (4500 دولار).

وفي التفاصيل، اشتبهت دوريات أمنية بطريق “الهدا” بمركبة نوع “سوناتا” يقودها باكستاني، وعندما طلبت منه التوقف لاذ بالفرار، فتم التعميم على المركبة التي توجهت باتجاه طريق “الكر”.

وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق بمكة رصدت السيارة فأخلت طريق “الكر” من المركبات؛ تحسبًا لأي حدث طارئ، وعندما رفض السائق الوقوف أطلقت باتجاهه طلقات تحذيرية، لكنه واصل الفرار بسرعة كبيرة، وحاول أثناء فراره صدم دورية أمنية، فانحرفت مركبته بالاتجاه المعاكس وارتطمت بإحدى الأشجار، بحسب صحيفة “سبق” المحلية.

وعقب الاصطدام حاول السائق الفرار، لكن رجال الأمن تمكنوا من السيطرة عليه وضبطه، وبعد تفتيش السيارة عُثر فيها على سيجارة حشيش، ومبلغ 17 ألف ريال ومادة بنية يُعتقد أنها حشيش.

وتم تسليم المتهم مع المضبوطات لمكافحة المخدرات بالطائف التابعة لمنطقة مكة.