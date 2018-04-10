مقتدى الصدر يعلن استعداده للتوسط بين السعودية وإيران

أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، عن استعداده للتوسط بين إيران والسعودية، من أجل حل بعض الأمور الخلافية بينهما.

وقال الصدر إن “التوتر السياسي بين الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية يفيء على العراق بأجواء سلبية”، بحسب موقع “السومرية”.

وأضاف رجل الدين البارز: “أنني على استعداد أن أتدخل بين الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية لحلحلة بعض الأمور ولو تدريجيًا، وما ذلك إلا لمصلحة العراق أولًا والمنطقة ثانيًا”.

وتتهم السعودية إيران بتدخلها في شؤون الدول الداخلية ومحاولتها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، زار المملكة العربية السعودية في تموز/ يوليو الماضي والتقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

وجاءت زيارة الصدر، آنذاك، للرياض بعد إعلان السعودية الوقوف إلى جانب بغداد في مكافحة “الإرهاب” إثر استعادة الحكومة العراقية السيطرة على مدينة الموصل من مسلحي تنظيم “داعش”.