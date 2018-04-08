تعيين حمدي رزق رئيسًا جديدًا لتحرير صحيفة “المصري اليوم”‎

أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “المصري اليوم”، اليوم الأحد، بأن مجلس إدارة الصحيفة وافق على تعيين الكاتب الصحفي حمدي رزق رئيسًا للتحرير، بعد إقالة رئيس تحريرها محمد السيد صالح.

وكان صحفيون في “المصري اليوم” قالوا، يوم الجمعة: إن “إدارة الصحيفة أقالت صالح؛ بعد تغريمها 150 ألف جنيه (8400 دولار) بسبب تغطيتها التي انتقدها مسؤولون حكوميون لانتخابات الرئاسة المصرية“.

وكانت الصحيفة نشرت عنوانًا رئيسيًا في صفحتها الأولى يقول: “الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات” التي فاز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية ثانية أمام مرشح وحيد مؤيد له ولا يتمتع بثقل سياسي”؛ وهو ما أغضب جمهورًا واسعًا من قراء الصحيفة.

وقال موقع “المصري اليوم”: إن “رزق سيمارس عمله ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل”.

ويكتب رزق مقالاً يوميًا في الصحيفة بعنوان (فصل الخطاب)، وشغل سابقًا منصب رئيس تحرير مجلة “المصور” التي تصدرها مؤسسة دار الهلال المملوكة للدولة.