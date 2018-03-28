بالفيديو.. وفاة سيدة أثناء رقصها أمام إحدى لجان انتخابات الرئاسة المصرية

تُوفيت سيدة مصرية، اليوم الأربعاء، بينما كانت ترقص فرحًا أمام إحدى لجان الاقتراع في محافظة الإسكندرية شمال البلاد، وفق مسؤولة في وزارة الصحة.

وقالت عزة الفناجيلي وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية لـ “إرم نيوز” إن سيدة تُدعى زينب رضوان كانت ترقص عقب مشاركتها في الاستحقاق الرئاسي بلجنة كليوباترا بدائرة سيدي جابر شرق الإسكندرية، وذلك فرحًا بمشاركتها في الانتخابات”.

وأشارت إلى أن “المواطنة سقطت على الأرض مغشيًا عليها، فيما حاول الأهالي إسعافها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة ليجري نقلها إلى أقرب المستشفيات في المنطقة”.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في العاشرة من مساء الأربعاء، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، بعد الإعلان عن تمديد التصويت لمدة ساعة.

ويتوقع البعض أن يحسم المنافسة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي متفوقًا على المرشح موسى مصطفى موسى رئيس حزب “الغد”، وستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة يوم 2 أبريل المقبل.