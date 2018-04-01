فلسطين تطالب الجامعة العربية بـ”اجتماع طارئ” لبحث “جرائم” إسرائيل

طالبت دولة فلسطين، اليوم الأحد، الجامعة العربية، بعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين بشأن “الجرائم الإسرائيلية ضد مسيرات الأرض”.

وقال السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، إن “بلاده تقدمت بمذكرة للجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين، بخصوص جرائم إسرائيل واستخدامها القوة ضد المتظاهرين السلميين في مسيرات يوم الأرض”.

ولم يتسنَ الحصول على تعليق فوري من الجامعة العربية بشأن المذكرة، فيما لم تصدر الجامعة ردًا رسميًا حولها حتى الساعة 13:20 بتوقيت غرينتش.

وأمس السبت، أوضح اللوح، في بيان، أن إسرائيل تنفذ “مجازر وحشية” بحق الفلسطينيين، مشددًا على أن “مسيرات العودة” تأكيد لرفض أي مساومات تمس اللاجئين.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل “مسؤولياته أمام ممارسات الترهيب والتهجير والقتل والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل”.

واعتدت قوات الجيش الإسرائيلي الجمعة على تجمعات فلسطينية سلمية قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، إحياء للذكرى الـ42 لـ “يوم الأرض”، ما أدى إلى استشهاد 17، وإصابة 1479 شخصًا.