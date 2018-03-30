حداد في فلسطين السبت على أرواح شهداء مسيرة العودة بذكرى “يوم الأرض”

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، غدًا السبت، يوم حداد وطنيًا في الأراضي الفلسطينية على أرواح شهداء مسيرة العودة الذين سقطوا اليوم الجمعة.

واستهدف الجيش الإسرائيلي فعاليات احتجاجية قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، إحياءً للذكرى الـ42 لـ”يوم الأرض”، ما أسقط 16 شهيدًا ونحو 1500 مصاب، خلال مواجهات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الوكالة الفلسطينية الرسمية للأنباء (وفا)، أن عباس، أعلن غدًا السبت، يوم حداد وطنيًا في الأراضي الفلسطينية على أرواح الشهداء.

ونددت الحكومة الفلسطينية، في بيان، باعتداءات الجيش الإسرائيلي، ودعت إلى “تحرك دولي فوري وعاجل لوقف إراقة دماء” الفلسطينيين.

إلى ذلك، أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى انتهاء فعاليات اليوم الأول، ودعت لجعل يوم غدٍ السبت يومًا لمؤازرة عوائل الشهداء والجرحى الذين أصيبوا خلال التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد المسيرة.

وقالت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة، في بيان مساء اليوم الجمعة، على الحدود الشرقية لقطاع غزة: “نحيي أبناء شعبنا الذين لبوا نداء الواجب وندعو أهل الضفة والقدس والشتات للانتفاض في وجه الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضافت: “نعلن أن اليوم 30 مارس هو البداية وسنواصل الاعتصام والتظاهر حتى نيل مطالبنا العادلة وإيصال رسالتنا لكل أنحاء العالم، فيما طالبت الجامعة العربية والأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية؛ للتحقيق في انتهاكات الاحتلال ضد المدنيين العزل”.

وأكدت الهيئة العليا في نهاية بيانها أنه “لا مجال لتصفية القضية وأنه لا بديل عن العودة والتصميم على كسر الحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة”.

وما زال المتظاهرون الفلسطينيون يتوافدون إلى السياج الحدودي مع “إسرائيل”، رغم الإعلان عن انتهاء فعاليات اليوم الأول لمسيرة العودة الكبرى ومطالبة الهيئة للمواطنين بالعودة نسبيًا إلى الخلف، حيث الخيام المنصوبة لإتمام الفعاليات.

و”يوم الأرض”، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 آذار/مارس 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 (إسرائيل)، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من أراضٍ فلسطينية.