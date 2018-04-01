 اتفاق على أول عملية إجلاء للمدنيين من “دوما” السورية‎

توصل فصيل “جيش الإسلام” إلى أول اتفاق مع روسيا يقضي بإجلاء مدنيين من مدينة “دوما”، آخر جيب تحت سيطرة الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

ولا تزال المفاوضات مستمرة حول مستقبل المقاتلين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن “الاتفاق الجزئي يقضي بإجلاء مئات المدنيين الراغبين فقط بالخروج إلى إدلب” شمال غرب سوريا.

وأعلنت اللجنة المدنية المشاركة في المفاوضات مع روسيا، مساء أمس السبت، عن اتفاق لإخراج الحالات الإنسانية إلى الشمال السوري، دون أن توضح ما هي تلك الحالات وموعد بدء تنفيذ الإجلاء.